Кучерена назвал обыски в "Гоголь-центре" акцией устрашения

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Член Общественной палаты России, адвокат Анатолий Кучерена считает избыточными действия правоохранительных органов в ходе обысков в "Гоголь-центре" и на квартире его худрука - режиссера Кирилла Серебренникова.

На просьбу "Интерфакса" прокомментировать ситуацию, связанную с проведением следственных мероприятий по этому делу, Кучерена заявил: "Очевидно, что те действия, которые были проведены в "Гоголь-центре" и других местах по этому делу, на мой взгляд, являются избыточными и выглядели как некая акция устрашения".

Как отметил адвокат, "в российском законодательстве, безусловно, есть такая норма, как обыски". "Но мало кто говорит, что обыску предшествует более мягкая мера - выемка, а именно изъятие в определенных помещениях каких-то документов, предметов", - сказал Кучерена.

По его словам, в этой ситуации "настораживает тот факт, что все это было проведено с какой-то помпой, выглядело как акт устрашения". "А ведь ничто не мешало следователям прийти спокойно с постановлением о выемке и изъять те документы, которые интересуют следствие", - подчеркнул адвокат.

Он считает, что все это - "то ли акция устрашения, то ли необдуманные действия следователей по этому делу". "Такие действия вызывают возмущение, негодование в обществе, и в данном случае не важно, к кому пришли - к Серебренникову или другому человеку, который не имеет никакого отношения к искусству, сфере культуры. Мы всегда должны исходить из одного: все действия должны проводиться строго по закону", - отметил Кучерена.

По его мнению, силовое сопровождение следственных действий уместно в случаях, когда речь идет о вооруженных преступниках, когда фигуранты отказываются предоставлять те или иные документы и вещественные доказательства. "А приходить к художнику с силовой поддержкой, проводить акцию устрашения, на мой взгляд, достаточно избыточно и неоправданно с точки зрения осуществления правосудия", - сказал член Общественной палаты.

Как сообщалось, 23 мая следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя "Седьмой студии" Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.

В ночь на 24 мая представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств задержаны экс-глава "Седьмой студии" Юрий Итин и главный бухгалтер организации Нина Масляева. По ее словам, фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Между тем артисты и режиссеры, в числе которых Олег Табаков, Марк Захаров, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш и другие, написали письмо в поддержку художественного руководителя "Гоголь-центра". Кроме того, письмо в поддержку Серебренникова президенту РФ написал и генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Тем временем, в Ассоциации театральных критиков (АТК) заявили, что обыски в "Гоголь-центре" в Москве имели нарочито устрашающую форму и политический подтекст.