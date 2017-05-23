Минкультуры подтвердило получение "Седьмой студией" Серебренникова 216 млн рублей

По версии следствия, 200 млн из них были похищены

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Министерстве культуры РФ подтвердили, что в течение трех лет выделили более 216 млн рублей некоммерческой организации "Седьмая студия", однако с 2014 года деньги на эти цели не направлялись.

"В период 2011-2014 годов Минкультуры РФ ежегодно выделяло средства АНО "Седьмая студия" на проект "Платформа" (творческий театральный проект - ИФ) в связи с постановлением правительства РФ", - сообщили "Интерфаксу" в департаменте господдержки искусства и народного творчества Минкультуры.

Общий объем финансирования составил 216,5 млн рублей.

"Действие постановления кабинета министров истекло в 2014 г. С этого времени средства на проект не выделялись", - сказали в департаменте.

"Седьмую студию" создал режиссер Кирилл Серебренников. Ранее во вторник стало известно о проведении обысков в "Гоголь-центре" и в квартире худрука театра Кирилла Серебренникова. Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра" связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной некоммерческой организации "Седьмая студия".

Позже в пресс-службе СК "Интерфаксу" сообщили, что следствие оценивает размер похищенных из бюджета денежных средств, выделенных "Седьмой студии" в размере 200 млн рублей.

"По версии следствия, пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства РФ", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".