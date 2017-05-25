Задержание главного бухгалтера "Седьмой студии" продлили на 72 часа

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания главного бухгалтера театральной компании "Седьмая студия" Нины Масляевой, задержанной в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств.

Как передал корреспондент "Интерфакса", таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия.

Из постановления судьи стало известно, что следователь просил продлить срок задержания, чтобы собрать дополнительные доказательства. "Масляева обвиняется в тяжком преступлении, она пыталась скрыть улики. Следствию необходимо время, чтобы собрать дополнительные доказательства", - огласила судья постановление.

Журналисты в зале суда не присутствовали.

Как сообщалось, 23 мая следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя "Седьмой студии", художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.

В ночь на 24 мая представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств задержаны экс-глава "Седьмой студии" Юрий Итин и главный бухгалтер организации Нина Масляева. По ее словам, фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Между тем известные артисты и режиссеры написали коллективное письмо в поддержку художественного руководителя "Гоголь-центра".

Под письмом поставили свои подписи Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Марк Захаров, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Вика Толстоганова, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин и другие.

В свою очередь, как заявили в Ассоциации театральных критиков (АТК), прошедшие в минувший вторник обыски в "Гоголь-центре" в Москве, "имели нарочито устрашающую форму и политический подтекст".