Иранский фильм удостоен главного приза в программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Фильм "Неподкупный" иранского режиссера Мохаммада Расулофа получил главный приз в программе "Особый взгляд" 70 Каннского кинофестиваля, передает корреспондент "Интерфакса" в субботу.

В фильме рассказывается как главный герой, 35-летний Реза, приехавший в провинцию из Тегерана, занимается разведением золотых рыбок. Его размеренной жизни мешает некая "Компания", представленная в регионе местным мэром-взяточником. Организации необходима земля, где стоит дом главного героя.

Режиссер показывает как Реза упорно сопротивляется и не соглашается на хитроумные схемы, благодаря которым мог бы расплатиться с долгами. От противостояния страдают жена и сын героя.

Приз жюри получил мексиканец Мишель Франко с картиной "Дочери Абриль". Это история 17-летней Валерии, которая живет со сводной сестрой Кларой в мексиканском городке Пуэрто-Вальярта на берегу моря. Валерия беременна от своего друга Матео и скрывает это от матери. Но Клара проговаривается по телефону об этом, и мать приезжает к дочерям из Мехико.

Лучшим режиссером стал британец Тейлор Шеридан за фильм "Ветреная река". В его ленте повествуется о начинающем агенте ФБР, незнакомой с провинциальными американскими природными условиями и обычаями. Она просит охотника из департамента рыболовства и охоты помочь поймать убийц девушки из индейской резервации.

Матье Амальрик получил специальный приз конкурса за фильм "Барбара", а Жазмин Тринко из фильма "Везучая" отметили как лучшую актрису. В "Везучей" рассказана история Фортунаты - разведенной итальянки, которая в одиночку воспитывает 8-летнюю дочь, работает парикмахером и мечтает открыть собственный салон.

"Особый взгляд" - это второй по значимости конкурс Каннского фестиваля. Программа "Особый взгляд" была создана в рамках Каннского фестиваля и проходит с 1978 года. В нее отбирают смелые картины, часто режиссеров-дебютантов. В разные годы ее лауреатами становились такие режиссеры, как Йоргос Лантимос, Кристи Пую, Ким Ки Дук, Апичатпонг Вирасетакул, Корнель Мундруцо и другие.

В прошлом году Россию представлял Кирилл Серебренников с фильмом "Ученик". Фильм-призер программы получает поддержку во французском прокате. В этом году жюри "Особого взгляда" возглавляет актриса Ума Турман.