Французские деятели искусства вступились за Кирилла Серебренникова

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Французские актеры, режиссеры и театральные деятели выступили с открытым письмом в поддержку своего российского коллеги - режиссера и художественного руководителя московского "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова.

"Мы выражаем нашу глубокую озабоченность по поводу неадекватного обращения, которого был удостоен этот великий деятель искусства мирового масштаба", - говорится в послании, опубликованном в понедельник в газете Liberation.

"Нужно, чтобы он (Серебренников - ИФ) знал, что он не один, что во Франции и в Европе звучат голоса, что артистическое и культурное сообщество всего мира смотрит на Россию и сможет добиться того, чтобы быть услышанным", - отметили авторы письма.

Под посланием поставили подписи 15 французских деятелей искусства.

23 мая следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя "Седьмой студии", художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленные лица из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 год похитили бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные на развитие и популяризацию искусства.