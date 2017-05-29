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Культура Обыски в "Гоголь-центре"

Французские деятели искусства вступились за Кирилла Серебренникова

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Французские актеры, режиссеры и театральные деятели выступили с открытым письмом в поддержку своего российского коллеги - режиссера и художественного руководителя московского "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова.

"Мы выражаем нашу глубокую озабоченность по поводу неадекватного обращения, которого был удостоен этот великий деятель искусства мирового масштаба", - говорится в послании, опубликованном в понедельник в газете Liberation.

"Нужно, чтобы он (Серебренников - ИФ) знал, что он не один, что во Франции и в Европе звучат голоса, что артистическое и культурное сообщество всего мира смотрит на Россию и сможет добиться того, чтобы быть услышанным", - отметили авторы письма.

Под посланием поставили подписи 15 французских деятелей искусства.

23 мая следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя "Седьмой студии", художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленные лица из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 год похитили бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные на развитие и популяризацию искусства.

Обыски в "Гоголь-центре"

5 фотографий
Журналисты у здания &quot;Гоголь-центра&quot;Православный активист Дмитрий Цорионов (Энтео)Москвичи у здания театраАктеры Чулпан Хаматова и Евгений Миронов (в центре на первом плане)Машина Следственного комитета РФ у &quot;Гоголь-центра&quot;
Журналисты у здания &quot;Гоголь-центра&quot;
Теги: Франция, Кирилл Серебренников
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