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Культура Обыски в "Гоголь-центре"

Серебренников пообещал доказать существование проекта "Платформа"

В отношении созданной режиссером "Седьмой студии" возбуждено дело о хищении средств, выделенных на этот проект

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, который был допрошен в качестве свидетеля по делу о хищениях бюджетных средств основанной им компанией "Седьмая студия", заявил, что готов доказать, что проект компании "Платформа" состоялся.

"Мы будем доказывать, что проект "Платформа" был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости", - написал Серебренников в своем фейсбуке.

Он отметил, что в проекте за три года участвовало большое количество молодых композиторов, музыкантов, актеров, режиссеров, художников, хореографов, танцоров, теоретиков и практиков искусства, а также зрителей.

Как сообщалось, 23 мая следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя "Седьмой студии", художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.

В Минкультуры РФ, в свою очередь, сообщили "Интерфаксу", что в период 2011-2014 годов министерство ежегодно выделяло средства "Седьмой студии" на проект "Платформа".

В рамках дела задержаны экс-глава "Седьмой студии" Юрий Итин и главный бухгалтер организации Нина Масляева. Ее защитник сообщил журналистам, что его клиентка готова пойти на сделку со следствием и признать вину.

Теги: Кирилл Серебренников, Гоголь-центр, Седьмая Студия
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