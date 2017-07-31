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Культура

Адвокат Учителя запросил в Госдуме точное число обращений к Поклонской по поводу "Матильды"

По его мнению, депутат завышает число граждан, озабоченных фильмом о Николае II

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Адвокат Алексея Учителя направил запрос на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, в котором просит предоставить ему информацию о количестве обращений граждан к депутату Наталье Поклонской, так как предполагает, что парламентарий преувеличивает степень озабоченности россиян фильмом "Матильда".

"В запросе я прошу председателя Государственной думы Вячеслава Володина предоставить мне как адвокату Алексея Учителя информацию о количестве обращений физических и юридических лиц, поступивших и зарегистрированных на имя депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также количество ее зарегистрированных ответов с 1 ноября 2016 года по 31 июля 2017 года. Дело в том, что озвучиваемые ею цифры никак не совпадают с опубликованной официальной статистикой", - заявил "Интерфаксу" в понедельник адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя.

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Защитник отметил, что "Поклонская ранее заявляла о том, что с ноября прошлого года по июнь текущего получила около 40 тысяч обращений граждан, в которых якобы сообщается о противоправных действиях создателей фильма "Матильда", который еще не вышел в прокат".

"Между тем, на сайте в интернете, посвященном якобы критическим обращениям от физических и юридических лиц по поводу фильма "Матильда", и где, в том числе, опубликован ответ самой Поклонской, на большинстве обращений отсутствуют отметки о регистрации их в Государственной думе, обязательные как в соответствие с федеральным законом, так и с инструкцией по работе с документами Госдумы", - заявил Добрынин.

"В связи с отсутствием отметок о регистрации на опубликованных депутатом Поклонской обращениях, а также ввиду весьма существенного расхождения между официальными опубликованными данными по поступившим в комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции обращениям, можно предполагать либо о допущенном депутатом Поклонской нарушении порядка рассмотрения обращений граждан, либо об умышленном необоснованном завышении их количества", - говорится в тексте запроса, который имеется в распоряжении "Интерфакса".

Адвокат подчеркнул, что ранее обращал на эти обстоятельства внимание комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, но в ответе от 9 июня сведений о результатах проверки не было.

"Поскольку поступившие к ней обращения Поклонская рассматривает как повод для направления депутатских запросов в правоохранительные органы, есть необходимость установить факт использования депутатом обращений реально существующих физических и юридических лиц, а не анонимных фальшивок. Данные сведения будут использованы для защиты гражданина РФ Учителя от заведомо ложных доносов", - отметил защитник.

Добрынин напомнил, что "уголовная ответственность за ложный донос предусмотрена статьей 306 УК РФ, и каждое лицо, заявившее об известных ему фактах совершения противоправных действий, должно быть предупреждено об этом в силу требований статьи 141 УПК РФ".

Защитник добавил, что обратился к Володину с адвокатским запросом в соответствие с федеральным законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации" для оказания квалифицированной юридической помощи режиссеру Учителю, к работе которого НПоклонская проявляет повышенный интерес.

Фильм "Матильда" выйдет на экраны 26 октября 2017 года. Он рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс. В частности, депутат Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении фильма.

Теги: Алексей Учитель, Наталья Поклонская, Матильда, Вячеслав Вологид
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