Поклонская пригласила Учителя на молитвенное стояние противников "Матильды"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила режиссера Алексея Учителя пообщаться с людьми, обратившимися к ней с заявлениями об оскорблении чувств верующих фильмом "Матильда".

"Приглашаю режиссера Алексея Учителя лично увидеть и пообщаться с людьми, обратившимися ко мне с заявлениями об осквернении святынь и оскорблении религиозных чувств фильмом "Матильда", - написала Поклонская на своей странице в соцсети "Вконтакте". По мнению депутата, такое общение "снимет сомнения в существовании людей, защищающих веру и конституционные права".

"Верующие как раз собираются на молитвенное Стояние завтра, 1 августа, на территории Храма Воскресения Христова в Кадашах, где будут молиться за вразумление создателей такого "кино"", - добавила она.

Ранее в понедельник адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин сообщил, что направил запрос на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, в котором просит предоставить ему информацию о количестве обращений граждан к депутату Наталье Поклонской, так как предполагает, что парламентарий преувеличивает степень озабоченности россиян фильмом "Матильда".

Защитник отметил, что "Поклонская ранее заявляла о том, что с ноября прошлого года по июнь текущего получила около 40 тыс. обращений граждан, в которых якобы сообщается о противоправных действиях создателей фильма "Матильда", который еще не вышел в прокат".

"Между тем, на сайте в интернете, посвященном якобы критическим обращениям от физических и юридических лиц по поводу фильма "Матильда", и где, в том числе, опубликован ответ самой Поклонской, на большинстве обращений отсутствуют отметки о регистрации их в Государственной думе, обязательные как в соответствии с федеральным законом, так и с инструкцией по работе с документами Госдумы", - заявил Добрынин.

Добрынин напомнил, что "уголовная ответственность за ложный донос предусмотрена статьей 306 УК РФ, и каждое лицо, заявившее об известных ему фактах совершения противоправных действий, должно быть предупреждено об этом в силу требований статьи 141 УПК РФ".

Фильм "Матильда" выйдет на экраны 26 октября 2017 года. Он рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении фильма.