"ВКонтакте" собралась помочь фильму "Матильда"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Фильм Алексея Учителя "Матильда" получит информационную поддержку со стороны соцсети "ВКонтакте".

"Мы приняли решение поддержать картину, дав возможность пользователям "ВКонтакте" сформировать собственное представление о фильме", - заявил пресс-секретарь социальной сети Евгений Красников, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс" в среду.

"ВКонтакте" считает своим долгом предоставить пользователям социальной сети максимум объективной информации о фильме, что позволит им сделать самостоятельный выбор: смотреть картину или нет", - отмечается в сообщении.

В соцсети уже появилось официальное сообщество фильма, в котором будут представлены материалы об этапах производства картины, интервью Учителя и актеров, а также пройдут прямые трансляции с премьеры "Матильды". В настоящий момент доступны интервью режиссера, который подробно ответил на вопросы пользователей соцсети, редкие фото- и кинохроники жизни Николая II и царской семьи. В сообществе в соцсети также разыграют билеты на показы фильма в кинотеатрах по всей стране.

Фильм "Матильда" выйдет на экраны 26 октября 2017 года. Он рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской.

Вокруг фильма еще до выхода его на экраны разгорелась острая общественная дискуссия. В частности, депутат Госдумы Наталья Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении фильма. В свою очередь адвокат режиссера Константин Добрынин 31 июля сообщил, что направил запрос на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, в котором просит предоставить ему информацию о количестве обращений граждан к депутату Поклонской, так как предполагает, что парламентарий преувеличивает степень озабоченности россиян фильмом.

После этого Поклонская пригласила Учителя встретиться с людьми, обратившимися к ней с заявлениями об оскорблении чувств верующих картиной "Матильда".

Во вторник в ряде городов России, а также в Молдавии, Австрии и Сербии во вторник прошли молитвенные стояния против выхода "Матильды" в прокат. При этом в РПЦ назвали стояние противников "Матильды" гражданской акцией.