Культура

Организаторы молитвенного стояния против "Матильды" назвали число участников

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Молитвенные стояния против выхода в прокат фильма "Матильда" прошли во вторник в ряде городов России, а также в Молдавии, Австрии и Сербии, сообщили "Интерфаксу" организаторы акции.

По их словам, в России в акции приняли участие православные Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Омска, Екатеринбург, Новосибирска, Тюмени, Бийска, Самары, Сызрани, Ростова-на-Дону, Волгограда, Владимира. В Москве на протест, по подсчетам организаторов, вышли несколько тысяч человек. Порядок во время проведения молебнов обеспечивали волонтеры и казачьи патрули. Ранее СМИ сообщали о том, что в Русской православной церкви назвали стояние противников "Матильды" гражданской акцией.

Фильм "Матильда" выйдет на экраны 26 октября. Он рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс. В частности, депутат Госдумы Наталья Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении фильма.

Теги: Россия, Молдавия, Австрия, Сербия, Матильда, кино, Николай Второй, Матильда Кшесинская, Матильда, Алексей Учитель
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