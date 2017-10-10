Серебренников назвал театр в России опасным искусством

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Находящийся под домашним арестом художественный руководитель московского "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников заявил, что театр в России стал опасным искусством.

"Главное - будьте честными и искренними перед собой - это необходимо для любого типа искусства. (...) Сегодня современный театр не просто важнейшее, передовое, а значит мощное, влиятельное, смыслообразующее искусство, но и - опасное. Таким, каким он стал сегодня в России, он не был практически нигде и никогда. Так что подумайте над этим тоже", - написал Себренников в обращении к участникам мастер-классов фестиваля Territoriя", зачитанном худруком Театра Наций Евгением Мироновым на пресс-конференции фестиваля во вторник. Письмо было написано Серебренниковым в августе.

23 августа Басманный суд Москвы отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Домашний арест режиссёр отбывает в своей квартире.

Согласно судебному постановлению, на Серебренникова в рамках домашнего ареста наложен ряд ограничений. Суд запретил режиссеру покидать своё место жительство, пользоваться интернетом, мобильной связью, стационарным телефоном, отправлять и получать телеграммы, кроме исключительных случаев.

12-й фестиваль Territoriя пойдёт в Москве с 12 по 25 октября.