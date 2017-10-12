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Следствие попросило продлить домашний арест Серебренникова еще на три месяца

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Следствие просит оставить под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова еще на три месяца и продлить меру пресечения на тот же срок другим фигурантам дела о хищении бюджетных средств, выделенных на культурный проект "Платформа", сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемых Серебренникова, Масляевой и Итина на три месяца, то есть до 19 января 2018 года, и о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Малобродского на тот же срок", - сказала Царева.

Рассмотрение ходатайств назначено на 15:00 17 октября.

23 августа Басманный суд Москвы отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Домашний арест режиссёр отбывает в своей квартире.

Согласно судебному постановлению, на Серебренникова в рамках домашнего ареста наложен ряд ограничений. Суд запретил режиссеру покидать своё место жительство, пользоваться интернетом, мобильной связью, стационарным телефоном, отправлять и получать телеграммы, кроме исключительных случаев.

Дело Серебренникова

Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор театра и бывший генпродюсер автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных АНО из бюджета на культурный проект "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Малобродский и Масляева, находятся под арестом, Итин и Серебренников - под домашним арестом.

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Н.Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Согласно материалам дела, оперативное сопровождение дела осуществляет Управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й Службы ФСБ.

В защиту фигурантов выступили сотни деятелей культуры по всему миру.

Теги: Кирилл Серебренников, Гоголь-центр
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