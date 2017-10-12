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Путину передали 100 тыс. подписей за лишение "Матильды" прокатного удостоверения

Авторы обращения призывают защитить конституционные права граждан и обеспечить неприкосновенность православных святынь

Путину передали 100 тыс. подписей за лишение "Матильды" прокатного удостоверения
Во время съемок фильма "Матильда" в Санкт-Петербурге
Фото: ТАСС, Дмитрий Тимофеев

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Православные активисты в четверг днем передали в приемную президента РФ Владимира Путина 100 тысяч подписей людей, недовольных предстоящим выходом в прокат фильма Алексея Учителя "Матильда".

"Под обращением подписалось более ста тысяч верующих, оскорбленных надругательством над святыми. Все эти материалы будут переданы президенту с просьбой вмешаться в ситуацию и повлиять на решение об отзыве прокатного удостоверения фильму", - заявили "Интерфаксу" в общественном движении "Царский крест".

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Авторы обращения призывают главу государства защитить конституционные права граждан и обеспечить неприкосновенность православных святынь.

Ранее, как сообщалось, собранные 100 тыс. подписей были переданы в приемную патриарха Кирилла. В обращении к предстоятелю РПЦ активисты просили поддержать верующих в их борьбе против фильма.

Фильм "Матильда" вызвал в России широкий резонанс еще до выхода в прокат. Он рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против этой картины активно выступают депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и ее сторонники.

Некоторые сети кинотеатров отказалась от показа "Матильды" из соображений безопасности после угроз со стороны людей, называющих себя православными активистами.

Теги: Матильда, кино, Владимир Путин
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