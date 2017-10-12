Путину передали 100 тыс. подписей за лишение "Матильды" прокатного удостоверения

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Православные активисты в четверг днем передали в приемную президента РФ Владимира Путина 100 тысяч подписей людей, недовольных предстоящим выходом в прокат фильма Алексея Учителя "Матильда".

"Под обращением подписалось более ста тысяч верующих, оскорбленных надругательством над святыми. Все эти материалы будут переданы президенту с просьбой вмешаться в ситуацию и повлиять на решение об отзыве прокатного удостоверения фильму", - заявили "Интерфаксу" в общественном движении "Царский крест".

Авторы обращения призывают главу государства защитить конституционные права граждан и обеспечить неприкосновенность православных святынь.

Ранее, как сообщалось, собранные 100 тыс. подписей были переданы в приемную патриарха Кирилла. В обращении к предстоятелю РПЦ активисты просили поддержать верующих в их борьбе против фильма.

Фильм "Матильда" вызвал в России широкий резонанс еще до выхода в прокат. Он рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против этой картины активно выступают депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и ее сторонники.

Некоторые сети кинотеатров отказалась от показа "Матильды" из соображений безопасности после угроз со стороны людей, называющих себя православными активистами.