Бывший министр культуры Франции стала новым гендиректором ЮНЕСКО

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Француженка Одре Азуле в пятницу избрана генеральным директором ЮНЕСКО, сообщается на странице этой организации в "Твиттере".

Она получила 30 голосов в последнем туре голосования, чего было достаточно для избрания.

Азуле - бывший министр культуры и коммуникаций Франции, она занимала этот пост с 2016 по 2017 годы. Прежде Азуле была советником президента Франции Франсуа Олланда по проблемам регулирования рынка аудиовизуальных услуг и кино.

Другой кандидат, дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари, набрал 28 голосов. Для победы кандидату нужно было набрать как минимум 30 голосов.

Ранее пост генерального директора занимала Ирина Бокова, срок ее полномочий истекал в ноябре. Бокова была во главе организации два срока: с 2009 по 2013 годы и с 2013 по 2017 годы.

ЮНЕСКО - специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Цели, декларируемые организацией, - содействие укреплению мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры; обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашённых в Уставе ООН, для всех народов, без различия расы, пола, языка, ориентации или религии.

Организация была создана 16 ноября 1945 года, и её штаб-квартира располагается в Париже. В организации насчитывается 195 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов - территорий, не несущих ответственность за внешнюю политику.