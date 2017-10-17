Фон Триер отверг обвинения Бьорк в домогательствах

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Датский кинорежиссер Ларс фон Триер отверг обвинения исландской певицы и актрисы Бьорк в том, что он якобы домогался и приставал к ней на съемках фильма "Танцующая в темноте".

"Дело было не в этом. Но мы определенно не были друзьями, это факт", - цитирует фон Триера датская Jyllands-Posten.

Режиссер отмечает, что, несмотря на натянутые отношения на съемках, он считает игру Бьорк в этом фильме одной из лучших актерских работ, что ему довелось увидеть.

В воскресенье 15 октября Бьорк написала в фейсбуке, что в связи со скандалом вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в домогательствах, она почувствовала, что может рассказать о собственном опыте. Она прямо не обвинила фон Триера, но уточнила, что подверглась приставаниям со стороны датского режиссера. Фон Триер - единственный режиссер-датчанин, с которым ей приходилось работать.

По ее словам, она отвергла домогательства режиссера, после чего он постарался создать ей репутацию актрисы, с которой тяжело работать.

Между тем, продюсер Петер Ольбек Йенсен, который также работал над "Танцующей в темноте", заявил, что он и фон Триер были жертвами капризной Бьорк, которая диктовала свои условия на съемках.