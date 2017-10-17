Культура

Фон Триер отверг обвинения Бьорк в домогательствах

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Датский кинорежиссер Ларс фон Триер отверг обвинения исландской певицы и актрисы Бьорк в том, что он якобы домогался и приставал к ней на съемках фильма "Танцующая в темноте".

"Дело было не в этом. Но мы определенно не были друзьями, это факт", - цитирует фон Триера датская Jyllands-Posten.

Режиссер отмечает, что, несмотря на натянутые отношения на съемках, он считает игру Бьорк в этом фильме одной из лучших актерских работ, что ему довелось увидеть.

В воскресенье 15 октября Бьорк написала в фейсбуке, что в связи со скандалом вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в домогательствах, она почувствовала, что может рассказать о собственном опыте. Она прямо не обвинила фон Триера, но уточнила, что подверглась приставаниям со стороны датского режиссера. Фон Триер - единственный режиссер-датчанин, с которым ей приходилось работать.

По ее словам, она отвергла домогательства режиссера, после чего он постарался создать ей репутацию актрисы, с которой тяжело работать.

Между тем, продюсер Петер Ольбек Йенсен, который также работал над "Танцующей в темноте", заявил, что он и фон Триер были жертвами капризной Бьорк, которая диктовала свои условия на съемках.

Теги: Ларс фон Триер, Бьорк
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
Франсуа Озон: я вернулся к жанру психоэротического триллераФрансуа Озон: я вернулся к жанру психоэротического триллера
Перед премьерой триллера "Двуличный любовник" режиссер рассказал о своих любимых темах в кинематографеПодробнее
Скончался актер Дмитрий МарьяновСкончался актер Дмитрий Марьянов
Марьянов умер в больнице города ЛобняПодробнее
Харви Вайнштейна выгнали из Американской киноакадемии из-за сексуального скандалаХарви Вайнштейна выгнали из Американской киноакадемии из-за сексуального скандала
Академики заявили, что времена хищнического сексуального поведения на работе ушли в прошлоеПодробнее
Бывший министр культуры Франции стала новым гендиректором ЮНЕСКОБывший министр культуры Франции стала новым гендиректором ЮНЕСКО
Она получила 30 голосов в последнем туре голосованияПодробнее
"Аритмия": новое русское"Аритмия": новое русское
В прокат вышел взявший главный приз на последнем "Кинотавре" фильм "Аритмия" с Александром Яценко и Ириной ГорбачевойПодробнее
Сеть "Синема Парк" и "Формула кино" решила все же показать "Матильду"Сеть "Синема Парк" и "Формула кино" решила все же показать "Матильду"
Владельцы сети поблагодарили правоохранительные органы за то, что те помогли снизить напряженность вокруг фильма и обеспечить безопасность зрителейПодробнее
ВГТРК опровергла информацию об отказе рекламировать "Матильду"ВГТРК опровергла информацию об отказе рекламировать "Матильду"
Ранее главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что Первый канал, ВГТРК и НТВ вернули уже заплаченные за показ рекламного ролика деньгиПодробнее
Объявлены лауреаты премии "Ясная Поляна"Объявлены лауреаты премии "Ясная Поляна"
В номинации "Современная русская проза" победителем стал Андрей Рубанов с работой "Патриот"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары6 фото
17 октября
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары
Фотохроника 16 октября7 фото
16 октября
Фотохроника 16 октября
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВозбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа"В миреСаакашвили прибыл на митинг к зданию парламента УкраиныВ миреЕСПЧ присудил братьям Навальным более 80 тыс. евро компенсации по делу "Ив Роше"В РоссииГлава ЦИК РФ обвинила Навального в ложной трактовке КонституцииВ РоссииСтраховщики начнут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018 годаВ миреМГУ и НГУ возглавили рейтинг вузов QS среди развивающихся стран

Прошла жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к ЧМ-2018

Прошла жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к ЧМ-2018Италия поборется за выход на турнир со Швецией, Хорватия встретится с Грецией Подробнее

Суд в Испании аннулировал каталонский закон о референдуме о независимости

Уральский федеральный университет и общежитие эвакуированы в Екатеринбурге

Авиакомпанию Nordwind оштрафовали на 100 тысяч рублей за задержки рейсов

Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам

Фон Триер отверг обвинения Бьорк в домогательствах

Еще два сообщника экс-главы "БТА банка" добровольно вернулись в Казахстан

Для Росгвардии изготовили щиты со встроенным электрошокером

Нефть Brent подорожала до $58 за баррель

Комитет сената США запросил документы у сына экс-советника Трампа по "российскому делу"

Курортный сбор в Краснодарском крае составит 10 рублей в сутки

Немецкие инспекторы посетили российскую военную базу в Таджикистане

Сбербанк будет больше полагаться на искусственный интеллект в деле кредитов юрлиц

Глава "Россетей" доложил Путину о готовности к зиме

Роспотребнадзор опроверг изъятие молочной продукции из-за вспышки ящура в Башкирии

В Санкт-Петербурге создадут инновационный комплекс

Как пояснил Дмитрий Медведев, комплекс в Пушкинском районе, как и созданный ранее комплекс в Сколково, станет новым центром "с концентрированным IQ" Подробнее

В Госдуме назвали взрывоопасным заявление дипломата КНДР о готовности к ядерному удару по США

Верховный суд счел вовлечение детей в секты поводом к лишению родительских прав

Верховный суд счел вовлечение детей в секты поводом к лишению родительских правПленум ВС подготовил постановление, согласно которому лишить родительский прав можно за препятствие обучению ребенка и вовлечение его в азартные игры Подробнее

Парламент Эстонии отказался отзывать подписи под договором о границе с РФ

Трое рабочих провалились под землю в Иркутске

Медведев призвал правительства мира готовить прыжок в цифровой мир

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции