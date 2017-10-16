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Гильдия продюсеров Америки решила исключить Харви Вайнштейна из своего состава

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Члены Гильдии продюсеров Америки единогласно высказались за то, чтобы начать процедуру исключения Харви Вайнштейна из организации, сообщает агентство Associated Press.

Окончательное постановление об этом будет оглашено 6 ноября, до тех пор у Вайншетйна есть возможность представить коллегам объяснения по поводу предъявленных ему обвинений. Отмечается, что решение приняла группа голосовавших, состоявших из 20 женщин и 18 мужчин.

Гильдия продюсеров, в которую входит более 5 тысяч представителей киноиндустрии, телевидения и новых медиа, также создала специальную группу для борьбы с сексуальными домогательствами и расследования подобных случаев.

15 октября Американская академия киноискусств также исключила Вайнштейна из своего состава; ранее BAFTA приостановила членство продюсера в академии.

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Сексуальный скандал

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на результаты собственного расследования писала, что Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис и других сотрудниц киностудии Miramax Films и The Weinstein Company к сексуальным отношениям, обещая им в обмен помощь в карьере.

Miramax 7 октября заявила, что Вайнштейн временно покинул пост гендиректора в связи с внутренним расследованием о сексуальных домогательствах.

После публикации о домогательствах со стороны продюсера заявили актрисы Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Дизайнер Джорджина Чапмен, жена Вайнштейна, 11 октября объявила, что расстается с ним

Теги: США, Харви Вайнштейн
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