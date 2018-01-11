Пять женщин обвинили Джеймса Франко в сексуальных домогательствах

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пять женщин обвинили голливудского актера и режиссера Джеймса Франко в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах, сообщила в четверг американская газета Los Angeles Times.

По данным издания, среди женщин, выступивших с обвинениями в адрес знаменитости, есть также и студентки актерской школы, основанной Франко. По словам некоторых из женщин, соглашаясь на его просьбы, они полагали, что Франко поможет им с продвижением по карьерной лестнице. Его бывшие студентки рассказали, что он приходил в ярость, когда девушки отказывались обнажаться во время съемок.

Скандал вокруг актера разгорелся после того, как он пришел на церемонию вручения премии "Золотой глобус" со значком "Время вышло" (англ. - "Time's Up"), приколотым к лацкану пиджака, тем самым поддержав движение против сексуальных домогательств, отметила газета. "Это было все равно, что пощечина", - привело издание слова одной из бывших студенток Франко, которые обвинили актера в домогательствах.

Ранее Франко уже обвиняли в непристойном поведении, однако актер отверг все обвинения.

Движения "Время вышло" и "Я тоже" (англ. - "MeToo") появились после того, как многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах были выдвинуты в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Участники движения, в основном женщины, рассказывали о различных ситуациях, в которых они подвергались сексуальному домогательству.