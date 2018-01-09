Катрин Денёв высказалась за право мужчин оказывать знаки внимания женщинам

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Около 100 представительниц французской интеллигенции, включая актрису Катрин Денев, подписали открытое письмо, опубликованное в газете Le Monde, в котором высказались в поддержку права мужчин оказывать недвусмысленные знаки внимания женщинам.

"Изнасилование - это преступление. Ухаживания, даже настойчивые, - нет", - говорится в нем.

В письме француженки подчеркивают, что развязанная "охота на ведьм", выросшая из "разумного протеста против сексуального насилия в профессиональной жизни женщин", может в дальнейшем стать угрозой сексуальной свободе в мире.

"Мужчин наказали без долгих разбирательств, вынудили уйти с работы из-за того, что они потрогали чью-то коленку или попытались поцеловать", - указано в письме, в котором, помимо прочего, популярные в западных странах движения и кампании против домогательств называются "пуританскими".

В тексте послания отмечается, что поставившие под ним подпись женщины признают и защищают сексуальную свободу, для которой "право соблазнять и приставать является принципиально значимым". Француженки подчеркивают, что женщины "прекрасно знают о дикой и агрессивной природе сексуального желания".

"И мы достаточно четко отличаем неуклюжие попытки кого-то подцепить от сексуального насилия", - говорится в письме.

Помимо Денев подпись под текстом поставили писательница Катрин Милле, радиоведущая Брижит Лаэ, журналистка Элизабет Леви, актриса Катрин Роб-Грийе, психоаналитик Сара Шиш.

Кампания против домогательств

Скандал вокруг сексуальных домогательств в отношении, в основном, женщин в Голливуде разгорелся в октябре прошлого года. Он начался с публикации расследования The New York Times о продюсере Харви Вайнштейне, которого обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, и сотрудницы основанных им компаний.

В ходе скандала также обе созданные Вайнштейном и его братом компании объявили об отстранении продюсера от обязанностей генерального директора, а его жена актриса Джорджина Чапмен подала на развод.

Многие мировые знаменитости выразили поддержку жертвам домогательств, в социальных сетях возникли несколько кампаний против сексуального насилия (самые крупные - #metoo #timeup). Одна из последних акций произошла в ходе вручения кинопремии "Золотой глобус" в Голливуде, когда приглашенные на церемонию вручения звезды надели наряды черного цвета в знак солидарности с жертвами домогательств.