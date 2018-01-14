Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 января

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США разгорелся скандал из-за ложной тревоги, объявленной на Гавайях. Сотрудник агентства по управлению чрезвычайными ситуациями случайно "нажал не ту кнопку" и разослал жителям штата мобильные оповещения о летящей на Гавайи баллистической ракете, в которых говорилось о необходимости срочно найти убежище. Ошибку обнаружили лишь через сорок минут.

- Спортивная драма "Движение вверх" стала самым кассовым фильмом в истории российского проката, собрав 1,694 млрд рублей и обойдя предыдущего рекордсмена - картину "Последний богатырь".

- Южная Корея и КНДР условились встретиться 15 января и обсудить поездку северокорейской художественной труппы на Олимпиаду в Пхенчхан; вероятно, речь пойдет и о совместном выступлении артистов Северной и Южной Кореи.

- Бывший информатор WikiLeaks, трансгендер Челси Мэннинг собралась баллотироваться в Сенат США от демократической партии.