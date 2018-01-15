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Доходы Исаакиевского собора по итогам 2017 г. приблизились к 900 млн руб.

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Доходы ГМП "Исаакиевский собор" в 2017 году составили 890,8 млн рублей (в 2016 году - 864,8 млн рублей). Расходы в 2017 году составили 737,5 млн рублей, при этом 206,3 млн рублей было направлено на реставрацию (включая бюджетные средства). Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского музея-памятника в понедельник.

"Сейчас идет реставрация фонарика (на куполе Исаакиевского собора - ИФ). Работы продлятся до конца года, а внешние леса планируют снять к маю", - подчеркнул собеседник агентства.

Церковные службы в Исаакиевском соборе и Спасе на Крови в 2017 году посетили 37,5 тысяч человек.

"В 2016 году Исаакиевский собор и Спас на Крови посетили 3 млн 810 тыс. человек, в 2017 году - 3 млн 814 тыс. человек. Что касается верующих, в 2016 году службы посетили 31,6 тыс. человек, в 2017 - 37,5 тыс. человек", - уточнил собеседник агентства.

В 2017 году в Исаакиевском соборе провели 638 служб (в 2016 - 640 служб). В Спасе на Крови прошло 184 богослужения (в 2016 году - 85 служб).

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"Такой рост в Спасе на Крови обусловлен появлением вечерних богослужений в дополнение к утренним. Это планово и не связано с приходом нового директора (Юрия Мудрова - ИФ)", - отметили в пресс-службе.

"Видимо, рост числа верующих связан с последними событиями, когда обсуждалась возможная передача собора РПЦ", - добавили в учреждении

Численность сотрудников учреждения составляет около 400 человек.

"За год по соглашению сторон мы расстались с 30 сотрудниками, и сокращений в ближайшее время не планируется. Это произошло, потому что новый директор по-своему видит работу музея", - отметили в пресс-службе.

30 декабря глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в обозримом будущем Исаакиевский собор, как и многие другие храмы, может стать собственностью Церкви, однако патриарх Кирилл не обращался к властям с просьбой о его передаче.

"Насколько мне известно, патриарх не подписывал просьбу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Я думаю, что это будет сделано в каком-то обозримом будущем", - заявил он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Теги: Петербург, Исаакиевский собор
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