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Культура

В Госдуме призвали приостановить прокат комедии "Смерть Сталина"

В комитете по культуре усмотрели в фильме признаки экстремизма, провокации и оскорбления России

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала приостановить действие прокатного удостоверения фильма Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", который должен выйти в России 25 января, усмотрев в нем элементы экстремизма.

"Мы призываем не запретить фильм, так как мы не можем сделать этого по законодательству, а провести дополнительную экспертизу, потому что мы, например, усматриваем в нем элемент экстремизма", - сказала Драпеко журналистам во вторник. По ее словам, "этот фильм специально разжигает рознь внутри нашего общества".

"Большей гадости я никогда не видела, то есть вообще никогда. Это абсолютный пасквиль, провокация с целью убедить нас, что и страна у нас ужасная, и народ, и правители наши дураки - вот все, что есть, от гимна до персонажей, всё извращено", - сказала Драпеко.

Она добавила, что вошла в тех, кто во вторник утром подписал и направил министру культуры РФ Владимиру Мединскому соответствующее письмо. "Надеюсь, что этим письмом удастся затормозить выход фильма. Сегодня с утра все мы подписали это письмо, там и Никита Михалков, и члены общественного совета при Минкультуры, документалисты и художники", - сказала Драпеко.

Она напомнила, что "цензура в Российской Федерации запрещена Конституцией, таким образом речь идёт о том, что только после публичной демонстрации возмущенные граждане смогут подавать иски".

"А мы не хотим вообще допустить выхода этого фильма в широкое пространство, мы просим министра приостановить действия прокатного удостоверения до разбирательства", - заявила первый замглавы комитета Госдумы по культуре.

"На прошедшем накануне общественном показе фильма не было ни одного человека, который бы выступил в защиту фильма. Но вопрос не о производителях фильма, не о тех, кто его произвёл, понятно, что это элемент информационной войны, понятно, что фильм специально сделан для того, чтобы оскорбить Россию, её население - вопрос о том, кто привёз этот фильм в Россию, отдублировал его на русский язык и договорился с прокатными сетями, которые согласились его показать", - сказала Драпеко.

"Ведь если у фильма есть прокатное удостоверение, завтра он пойдёт по кабельным сетям телевидения", - сказала она.

"И наше законодательство не дает министерству культуры достаточно рычагов, чтобы не позволять выхода на экраны такого рода поганой продукции, которая подрывают устои российского государства", - добавила Драпеко.

Теги: Госдума, кино, Смерть Сталина
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