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Культура

Российские музеи за год посетили 125 млн человек

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В прошлом году российские музеи посетили 125 млн человек, за шесть лет этот показатель увеличился в полтора раза.

"В 2011 году российские музеи приняли у себя 83 миллиона человек, а по итогам 2017 - 125 миллионов", - написал министр культуры РФ Владимир Мединский на своей странице ВКонтакте в четверг.

Он отметил, что самым популярным музеем по итогам минувшего года стал Петергоф, который посетили рекордные 5,3 миллиона человек. "По словам руководства музея, это абсолютный предел", - отметил министр.

Теги: Владимир Мединский
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