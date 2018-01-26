Мединский сообщил о росте доли российских фильмов в кинотеатрах

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о росте доли российского кино на экранах страны.

"В последние годы российское кино добивается потрясающих результатов, доля российского кино на рынке превысила 25%, это при условиях отсутствия ограничительных мер", - сказал Мединский журналистам.

"Фактически, если сравнивать с европейским уровнем, мы сейчас находимся по доле национального кино на уровне Франции, при этом во Франции жесточайшая государственная протекционистская система, а у нас, как мне кажется, излишне свободный рынок", - отметил он.

Министр добавил, что в других странах, где нет ограничений, голливудское кино доминирует.

Все это говорит о рациональности проводимой правительством РФ политики, таланте российских кинематографистов, а также "правильности, воспитанности, и высоком уровне наших зрителей", отметил глава Минкультуры России.

На прошлой неделе Минкультуры перенесло выход в прокат картины "Приключения Паддингтона 2" с четверга на субботу. На этой неделе ведомство отозвало лицензию у фильма "Смерть Сталина".