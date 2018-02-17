Бекмамбетов рассказал на Берлинале о своей картине "Профиль"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Режиссер Тимур Бекмамбетов рассказал, что не был заинтересован в политическом подтексте фильма "Профиль", передает корреспондент "Интерфакса".

"Политический подтекст мне не очень интересен, это фильм о нас, о людях, их проблемах и проблемах цивилизации. Это картина о том, кто мы есть... Мне кажется, это уникальная история - как журналистка фактически работает по системе Станиславского, пытаясь убедить других людей в том, что она говорит и делает", - сказал он в субботу на пресс-конференции на Берлинале.

"Также это история о том, как в современном мире вы не можете контролировать информацию, и о страхе того, что вы не можете защитить себя в связи с этим", - добавил режиссер.

При этом Бекмамбетов отметил, что ему было "интереснее и веселее" работать над этим проектом, нежели чем создавать фильмы-блокбастеры, поскольку "в этом фильме я работал с реальными людьми, а не имел дело с декорациями или студиями, как при работе над большими проектами".

Фильм "Профиль" вошел в программу фестиваля "Панорама". Картина совместного производства США, Великобритании, Кипра и России основана на реальных событиях. В ней рассказывается о британской журналистке, которая работает под прикрытием и через интернет-каналы внедряется в пропагандистскую сеть запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Все действие в картине разворачивается на экране компьютера. Главную роль исполнила Валин Кейн (известная по фильму "Изгой-один").

68-й Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) стартовал в Германии 15 февраля и продлится до 25 февраля.