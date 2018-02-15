В Германии стартовал международный кинофестиваль Берлинале

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Германии начался 68-й Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале), он открылся показом мультфильма Уэса Андерсона "Остров собак".

По красной дорожке Берлинале Паласт - главной фестивальной площадки, где проходят основные премьерные показы, прошли члены жюри, почётные гости и участники смотра. Среди них были президент жюри режиссер, сценарист Том Тыквер, бельгийская актриса Сесиль де Франс; член Исполнительного Коммитета Международной Федерации Киноархивов Чема Прадо; продюсер, монтажер, актриса Адель Романски; композитор Рюити Сакамото; американский кинокритик Стефани Захарек.

We're live with our first press conference on facebook. Meet our International Jury: https://t.co/vXf60THRXu pic.twitter.com/zwJ6tsDWRo — Berlinale (@berlinale) 15 февраля 2018 г.

На церемонию открытия фестиваля также были приглашены Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ министр Моника Грюттерс и правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.

Гостей у входа в Берлинале Паласт встречал директор фестиваля Дитер Косслик.

В мультфильме "Остров собак" рассказывается о 12-летнем Атари Кобаяши, опекуном которого является коррумпированный мэр Кобаяши. Последний принимает решение изгнать всех домашних собак города Мегасаки на отдаленный остров, состоящий из мусора. После этого Атари отправляется на остров, в поисках своего пса по имени Спотс. Там вместе со стаей дружелюбных дворняг он начнет борьбу с коррупцией и беззаконием, которое изменит судьбу всей Префектуры.

Героев озвучили Брайан Крэнстон, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Грета Гервиг, Скарлетт Йоханссон, Йоко Оно и другие.

В основном конкурсе фестиваля свои новые работы представят такие режиссеры как Стивен Содерберг, Лав Диас, известный своими многочасовыми киноработами, братья Нейтан и Дэвид Зеллнер, Бенуа Жако, Кристиан Петцольд, Филип Гренинг, Манс Манссон и Аксель Петерсен и другие.

В основной конкурс также вошла российская картина - "Довлатов" Алексея Германа-младшего. Фильм рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года, почти за год до его отъезда в Таллин летом 1972 года, незадолго до эмиграции друга Довлатова, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского.

Роли в картине исполнили Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный.

Фильм "Профиль" Тимура Бекмамбетова вошёл в программу фестиваля "Панорама", наряду с другими одиннадцатью лентами. В картине совместного производства США, Великобритании, Кипра и России рассказывается о британской журналистке, которая работает под прикрытием и через интернет-каналы внедряется в пропагандистскую сеть запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Кроме этого, отреставрированный советский фильм "Летят журавли" Михаила Калатозова покажут на фестивале в рамках программы "Классика Берлинале". Картина была отреставрирована на "Мосфильме" и впервые будет представлена в этом формате.

Работы Руперта Эверетта, Мюррея Каммингса, Пола Уильямса и других покажут в рамках спецпрограммы "Berlinale Special".

Также на Берлинале свои фильмы представят южнокорейский классик Ким Ки Дук, японец Киеси Куросава, Сергей Лозница и другие.