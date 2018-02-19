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В Москве убит шансонье Петр Гара

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в квартире на Северном бульваре обнаружено тело 35-летнего певца Петра Петренко, известного как Петр Гара, с несколькими ножевыми ранениями, сообщил телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее об убийстве мужчины на северо-востоке Москвы сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова, не уточнив имя погибшего. "По версии следствия, 19 февраля в квартире жилого дома, расположенного по улице Северный бульвар в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1984 года рождения. При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти в виде пяти ножевых ранений", - сказала Иванова. Следователи начали устанавливать обстоятельства преступления и ищут причастных.

Между тем, по данным телеканала, следователи считают, что Петренко "был убит своим близким другом еще в день Святого Валентина".

Несколько дней хозяин квартиры, которую Гара снимал вместе с предполагаемым убийцей, пытался дозвониться певцу, но на звонки шансонье не отвечал. Тогда владелец жилплощади вызвал спецслужбы, чтобы вскрыть дверь. В ванной комнате он обнаружил тело певца. На месте происшествия работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшедшего. Друг артиста, по информации телеканала, уже объявлен в розыск.

Теги: Петр Гара, музыка, шансон
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