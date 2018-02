Десктоп-триллер Бекмамбетова отмечен призом на Берлинале

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Фильм режиссера Тимура Бекмамбетова "Профиль" о журналистке, пытающейся внедриться в сеть международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), получил на 68-м Берлинале приз зрительских симпатий в своей категории, сообщила пресс-служба форума в субботу.

"Panorama Audience Awards получила художественная картина "Профиль" Тимура Бекмамбетова. Награды за документальную работу удостоился проект "The Silence of Others" Альмадены Каррачедо и Роберта Бахара", - сообщили в пресс-службе.

Победители определялись путем голосования зрителей после просмотра картин. Всего было подано 26 тыс. голосов.

Программа "Панорама", в которой был представлен фильм Бекмамбетова, является второй по значимости на германском фестивале.

В фильме "Профиль" совместного производства США, Великобритании, Кипра и России рассказывается о британской журналистке, которая работает под прикрытием и внедряется в пропагандистскую сеть ИГ. Главную роль исполнила Валин Кейн (сн по фильму "Изгой-один"). Все действие в триллере разворачивается на экране компьютера.

Победителей основного конкурса Берлинале назовут в субботу вечером.

68-й Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) проходит в Германии с 15 февраля по 25 февраля.