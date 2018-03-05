Фильм "Икар" о допинг-скандале вокруг России получил "Оскар" как лучшая документальная лента

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм" получила картина "Икар" Брайана Фогеля о допинге.

Фильм американского режиссера Брайана Фогеля "Икар" рассказывает о спортсмене, который решил разобраться в системах допинга и обратился за помощью известному российскому специалисту - вместе они проводили эксперименты и выяснили как можно обмануть допинг-тесты, после чего оказались в центре скандала, следствием которого стало исключение российских спортсменов из Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В подготовке и съемках картины принял участие бывший руководитель Антидопингового центра в Москве Григорий Родченков, уехавший после увольнения в США. Информация, переданная им, легла в основу второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством юриста Ричарда Макларена.

"Посвящаю награду доктору Родченкову. Это картина о России, но в большей степени - о важности говорить правду", - сказал режиссер, получая награду.

В номинации также были представлены фильмы "Лица, деревни", "Последние люди Алеппо", "Стронг-Айленд", "Абакус".

Юбилейная 90-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.