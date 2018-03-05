В Лос-Анджелесе началась 90-я церемония вручения премии "Оскар"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сэм Рокуэлл получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури".

Юбилейная 90-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

В номинации также были представлены Уиллем Дефо ("Проект "Флорида"), Вуди Харрельсон ("Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер (за роль в картине "Все деньги мира", где он заменил Кевина Спейси, сцены с которым были вырезаны после обвинений в сексуальных домогательствах).

Всего на 90-м "Оскаре" у фильма, режиссером которого выступил Мартин МакДона, семь номинаций.

Героиня фильма "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" Милдред Хейс, через несколько месяцев после того, как местная полиция не нашла убийц ее дочери, арендует на въезде в город три биллборда с посланием к шерифу Уильяму Уиллоуби. Впоследствии в ситуацию оказывается втянут его заместитель, инфантильный и склонный к насилию офицер Диксон в исполнении Рокуэлла, после чего борьба между Милдред и властями города усугубляется.