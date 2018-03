"Нелюбовь" Звягинцева осталась без "Оскара" за лучший фильм на иностранном языке

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке получила лента "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастьяна Лелио. В этой номинации участвовала российская картина "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева.

