"Нелюбовь" Звягинцева осталась без "Оскара" за лучший фильм на иностранном языке

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке получила лента "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастьяна Лелио. В этой номинации участвовала российская картина "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева.

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/LQ1LdIChka — The Academy (@TheAcademy) March 5, 2018

В фильме "Фантастическая женщина" рассказывается история Марины, которая раньше была мужчиной по имени Даниэль. Героиня отправляется со своим возлюбленным в путешествие, во время которого тот погибает. Она становится главной подозреваемой в его гибели, вследствие чего Марине предстоит пройти череду унижений.

В категории "Лучший фильм на иностранном языке" на премию Американской киноакадемии также были выдвинуты были выдвинуты фильмы "Оскорбление" Зиада Дуэйри (Ливан), "О теле и душе" Ильдико Эньеди (Венгрия) и "Квадрат" Рубена Эстлунда (Швеция).

Номинация фильма Звягинцева на "Оскар" — вторая в карьере режиссера. В 2015 году в список претендентов на награду был включен его фильм "Левиафан".

Вручение юбилейной 90-й премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.