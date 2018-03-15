Культура

Вдовы баскетболистов проиграли суд со студией Михалкова из-за фильма "Движение вверх"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в четверг не стал запрещать ряд сцен фильма "Движение вверх" по иску вдов спортсменов, чьи образы были использованы в кинокартине, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Рассмотрев доводы апелляционных жалоб заявителей, Мосгорсуд отказал в удовлетворении их требований", - сказала представитель суда.

Ранее Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении иска вдов баскетболистов Александра Белова и тренера сборной Владимира Кондрашина, которые требовали обязать студию "ТРИТЭ" Никиты Михалкова исключить из фильма сцены, содержащие недостоверную, по их мнению, информацию о частной жизни спортсменов и недостоверные сведения о заболевании Белова.

Рассмотрев аргументы сторон, районный суд пришел к выводу, что фильм "Движение вверх" является творческим вымыслом, а не документальной биографией спортсменов, и отказал в претензиях заявительниц.

Спортивная драма режиссера Антона Мегердичева "Движение вверх", повествующая о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, стала самым кассовым российским фильмом в истории.

Теги: Движение вверх, кино, Никита Михалков
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