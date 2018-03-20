Лукашенко пожалел о просмотре "Матильды" и "Смерти Сталина"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко посмотрел из-за поднявшейся "шумихи" фильмы "Матильда" и "Смерть Сталина" и пожалел, что потратил на них время.

"У меня такое подозрение, что специально устроили шумиху, чтобы подогреть интерес к этим фильмам. Ни один, ни второй того не заслуживают. Я даже пожалел, что время потратил", - сказал Лукашенко во время встречи с творческой молодежью во вторник в Минске. Слова президента приводят государственные СМИ.

Касаясь фильма "Матильда", Лукашенко отметил, что ему понравилась операторская работа, и он вполне допускает, что сюжетная линия может быть правдой.

"Красивые съемки", - констатировал он.

Рассказывая о своих впечатлениях от фильма "Смерть Сталина", который рассказывает о последних часах жизни советского лидера, глава государства отметил, что до сих пор достоверно неизвестно, как умер этот человек. В то же время президента не впечатлил режиссерский подход к тем событиям.

"Все объясняют, что стиль такой этого фильма, это комедия... Дешевая комедия - у меня такое впечатление об этом фильме, да и рассуждать на эту тему сегодня нечего", - считает Лукашенко.

Глава государства сказал, что одна из идей фильма - рассказать о нарушении прав человека в Советском Союзе, когда жизнь отдельных людей ни во что не ставилась. В данной связи он убежден в том, что поступать так недопустимо ни для кого - "ни для Сталина, ни для всех, кто обладает властью".

С другой стороны, президент обратил внимание на то, что сегодня сложно дать объективную оценку тем событиям, поскольку о них существует много различной информации, и не всегда правдивой.

Скандальные премьеры

Выход фильмов "Матильда" Алексея Учителя и "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи сопровождался скандалами в России.

В начале года группа деятелей культуры и политиков направила письмо министру культуры РФ, в котором выступила против проката фильма "Смерть Сталина" , выразив уверенность, что картина содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, и отметила нецелесообразность выхода фильма в канун 75-летия Сталинградской битвы. 23 января министерство культуры приняло решение об отзыве прокатного удостоверения у британского фильма, уведомив об этом прокатчика картины, и заявило о намерении отправить картину на юридическую экспертизу.

Фильм режиссера Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кинолента вызвала в России широкий резонанс еще до выхода в прокат после того, как против нее активно выступила депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и ее сторонники.