Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии покажут запрещенный в России фильм "Смерть Сталина".

"Специалисты внутренней экспертной комиссии в ходе просмотра не выявили в фильме нарушений законодательства. Замечаний по прокату фильма не имеется", - сообщили в белорусском Министерстве культуры.

Прокат фильма "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи был приостановлен в Белоруссии в конце января в связи с проверкой Минкультуры.

Российское Минкультуры ранее приняло решение об отзыве прокатное удостоверения у фильма, что многие общественные деятели расценили как акт цензуры.

"Смерть Сталина" - сатирическая комедия, которая повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В фильме сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд .