Ущерб Третьяковке от порчи картины Репина оценили в 30 млн рублей

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Размер ущерба картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, повреждённой вандалом 25 мая, составляет не менее 30 млн. рублей, заявила в среду в Мосгорсуде представитель прокуратуры.

"Была проведена экспертиза, которая установила то, что на картине имеются множественные повреждения. Размер причинённого ущерба составляет не менее 30 млн рублей", - сказала прокурор на заседании суда при рассмотрении жалобы на арест обвиняемого в порче картины.

Она добавила, что общая стоимость картины составляет около 730 млн рублей.

26 мая полиция задержала Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее - он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно.

Впоследствии мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки. Картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", также известной как "Иван Грозный убивает своего сына", в Третьяковской галерее нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции.

29 мая Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следователя отправил Подпорина в следственный изолятор до 26 июля включительно. На заседании суда, посвященном рассмотрению ходатайства об аресте вандала, заявлялось, что ущерб, нанесенный Третьяковской галерее составляет более 500 тыс. рублей.

На заседании 13 июня Мосгорсуд оставил под арестом 37-летнего уроженца Узбекистана, долгое время проживавшего в Воронежской области.