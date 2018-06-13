Культура

Ущерб Третьяковке от порчи картины Репина оценили в 30 млн рублей

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Размер ущерба картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, повреждённой вандалом 25 мая, составляет не менее 30 млн. рублей, заявила в среду в Мосгорсуде представитель прокуратуры.

"Была проведена экспертиза, которая установила то, что на картине имеются множественные повреждения. Размер причинённого ущерба составляет не менее 30 млн рублей", - сказала прокурор на заседании суда при рассмотрении жалобы на арест обвиняемого в порче картины.

Она добавила, что общая стоимость картины составляет около 730 млн рублей.

КультураВ Третьяковке затруднились оценить сроки восстановления картины Репина "Иван Грозный"Читать подробнее

26 мая полиция задержала Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее - он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно.

Впоследствии мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки. Картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", также известной как "Иван Грозный убивает своего сына", в Третьяковской галерее нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции.

29 мая Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следователя отправил Подпорина в следственный изолятор до 26 июля включительно. На заседании суда, посвященном рассмотрению ходатайства об аресте вандала, заявлялось, что ущерб, нанесенный Третьяковской галерее составляет более 500 тыс. рублей.

На заседании 13 июня Мосгорсуд оставил под арестом 37-летнего уроженца Узбекистана, долгое время проживавшего в Воронежской области.

Поврежденное полотно Репина в Третьяковке

6 фотографий
Изображение на мониторе картины Ильи Репина &quot;Иван Грозный и сын его Иван&quot;, поврежденной 37-летним жителем ВоронежаВо время брифинга сотрудников Третьяковской галереи, посвященного повреждению картиныПервичные оперативно-следственные мероприятия по спасению полотна Картина была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музеяСледственные мероприятия на месте происшествияМесто в зале в Государственной Третьяковской галереи, где висела картина Ильи Репина
Изображение на мониторе картины Ильи Репина &quot;Иван Грозный и сын его Иван&quot;, поврежденной 37-летним жителем Воронежа
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Теги: Третьяковская галерея, Илья Репин, Москва
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