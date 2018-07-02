Третьяковка отключит онлайн-продажи билетов со 2 по 5 июля

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Посетители Третьяковской галереи со 2 по 5 июля не смогут приобрети через интернет билеты ни на какие выставки, кроме проекта "ВМаяковский".

"Со 2 по 5 июля временно отключена продажа билетов онлайн в связи с плановыми изменениями системы онлайн-продаж. Приобрести билеты на все экспозиции, выставки и мероприятия можно в кассах музея", - говорится в сообщении на сайте Третьяковской галереи.

Билеты на проект "ВМаяковский" продаются в обычном режиме, уточняется в сообщении.