В Третьяковке затруднились оценить сроки восстановления картины Репина "Иван Грозный"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Решение о том, сколько займут работы по реставрации картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", на которую 25 мая напал вандал в Третьяковской галерее, будет принято после проведения "сложнейшего исследования".
"Картина "хронически больна". Мало заделать только видимые, нынешние утраты и разрывы красочного слоя. Важно понять, что от общего сотрясения произошло со всем остальным полем красочного пигмента. Потому что у него есть эта болезнь хроническая - отходить от малейшего колебания температур. Но сейчас - сложнейшие исследования, а потом будут приниматься решения", - рассказали "Интерфаксу" в Третьяковской галерее в пятницу.
Там отметили, что после исследования можно будет прогнозировать время, которое понадобится на реставрацию.
Мнение страховщиков
Начальник отдела страхования выставочных и ценных грузов компании "Ингосстрах" Мирко Мудринич рассказал "Интерфаксу", что согласно действующим требованиям министерства культуры РФ музейные предметы, направляемые на временные выставки, в обязательном порядке должны быть застрахованы в российской страховой компании.
"В отношении произведений, находящихся в постоянной экспозиции музеев или их хранилищах, такого требования нет. В свою очередь, существует ряд примеров, когда отдельные музейные институции проявляют инициативу и страхуют свои постоянные экспозиции, самостоятельно изыскивая средства на страхование, привлекая спонсоров или меценатов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на Западе есть инструменты, которые "позволяют страховать не всю музейную коллекцию, а так называемое страхование по "первому убытку".
В России, как заметил эксперт, это пока вопрос обсуждения, требующий вовлечения в разработку регламента, как министерство культуры РФ, так и основных музейных институций, Союза Музеев России и страхового сообщества.
"При страховании музейных предметов, зачастую применяется формула "от гвоздя до гвоздя": где период ответственности страховой компании начинается с момента демонтажа произведения со стены и заканчивается в момент ее возвращения на "свой гвоздь", - продолжил Мудринич.
Он привёл пример, когда при недостаточной влажности принимающего зала есть вероятность, что у старинной картины начнет отслаиваться лакокрасочный слой, она пересохнет, и тогда при перевозке осыплется краска.
"Даже самое незначительное повреждение экспоната классифицируется как страховой случай", - заметил Мудринич.
Вечером 25 мая в Третьяковской галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" (также известной как "Иван Грозный убивает своего сына") и повредил полотно.
Картине были нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея. "
Напавшим на картину оказался 37-летний Игорь Подпорин - уроженец Дагестана, приехавший в Москву из Воронежской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ". Ему грозит до 6 лет заключения.
29 мая Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест Подпорина.
Картина уже подвергалась нападению в 1913 году - полотно пострадало от трёх ударов ножом, которые нанёс 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображённых художнику пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал и сам Репин, и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь.
С момента приобретения картина "Иван Грозный и сын его Иван..." постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки.