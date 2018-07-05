Третьяковка объяснила выдворение посетителей борьбой с нелегальными гидами

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пресс-служба Третьяковской галереи заявила, что музей не запрещает посетителям обсуждать выставки в залах, но с середины мая внимательно отслеживает нелегальных гидов и просит их удалиться, сообщили в пресс-службе галереи.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что сотрудники музея просят, в том числе в довольно невежливой форме, посетителей, которые обсуждают искусство, покинуть залы галереи, так как принимают их за гидов в связи с отсутствием специального бейджа.

"Правила проведения и оформления экскурсий и занятий не менялись в Третьяковской галерее около 20 лет. Они принципиально не отличаются от тех, которые установлены в других крупных музеях мира и нашей страны, например, в Музеях московского Кремля. Новостью является только то, что с 15 мая 2018 года в Третьяковской галерее введены специальные бейджи для проведения групповых занятий/экскурсий", - говорится в сообщении пресс-службы Третьяковской галереи.

Эти бейджи, пояснили в "Третьяковке", позволяют службам по работе с посетителями выявлять не оформленные должным образом группы, в связи с чем и возникли жалобы на сотрудников музея, пытающихся остановить несанкционированные экскурсии.

Они не стесняются, а мы компетентны

"Многих смущает в наших правилах то, что ведение неоформленных экскурсий у нас не разрешено даже для одного человека. Это мера вынужденная - есть люди, которые не стесняются ловить за рукав идущих по улице ко входу в галерею посетителей и предлагать именно такую "частную" экскурсию для 1-2 человек. А в залах на вопросы работников музея они отвечают, что не проводят экскурсию, а просто общаются с друзьями", - сказали в галерее.

Там подчеркнули, что сотрудники учреждения "достаточно компетентны и опытны, чтобы отличить компанию друзей от людей, ведущих незаконную коммерческую деятельность", напомнив, что любая несанкционированная коммерческая деятельность в Третьяковской галерее запрещена.

"Как показывает международная практика, ни в одной из западных стран нельзя прийти в музей со своим экскурсоводом - он доведет вас до дверей музея и передаст штатному сотруднику", - отмечается в сообщении.

Посетителям мешает шум

Кроме того, добавили там, во всех музеях мира соблюдается особый звуковой режим: если в экспозиционных залах разговаривают, то делают это тихо. "Наши смотрители обычно обращают внимание именно на тех посетителей, которые нарушают звуковой режим", - предупредили в Третьяковской галерее.

"Мы рассчитываем на понимание со стороны общественности и профессионалов и надеемся, что преодолеем этот сложный этап адаптации к новому методу авторизации экскурсий, и к началу нового выставочного сезона и учебного года все вопросы будут разъяснены и решены. Мы ждем к нам всех! Приходите с друзьями и семьями, разговаривайте и обсуждайте увиденное - только делайте это тихо, не мешая другим посетителям", - говорится в сообщении.

Эмоции сотрудников - повод для вопросов

Относительно вопросов к стилю общения работников музея с гостями, на который жаловались некоторые из посетителей в соцсетях, в галерее считают, что "случаются разные ситуации, и обе стороны могут переходить на излишне эмоциональный тон". "Мы постоянно развиваем и эту область нашей деятельности, проводим тренинги общения для сотрудников служб по работе с посетителями и службы безопасности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Третьяковская галерея стремится обеспечить наиболее комфортное пребывание гостей в залах, поэтому старается регулировать ритмичность прохождения занятий и экскурсий, при этом являясь одним из самых открытых музеев в РФ. "У нас введены бесплатный вход для посетителей не старше 18 лет, бесплатные среды на постоянную экспозицию "Искусство ХХ века" на Крымском Валу и на выставках в Инженерном корпусе, а также бесплатные субботы для многодетных семей. Здесь давно существует практика проведения бесплатных занятий для студентов профильных вузов, средних специальных учебных заведений и художественных школ", - напомнили там.

И неправда тоже мешает

В Третьяковской галерее подчеркивают, что деятельность любого специалиста должна быть идентифицирована, для чего ее сотрудники обеспечиваются именными бейджами, а сторонние специалисты получают бейджи "Гид-гость".

"Эта мера необходима, так как нередко в Третьяковскую галерею поступают жалобы от посетителей на то, что некий экскурсовод в одном из залов распространяет неверную информацию. При выяснении подробностей оказывается, что это вовсе не сотрудник музея, а кто-то из гостей галереи", - пояснили в Третьяковке.

Кроме того, введение специальных бейджей обусловлено также неоднократными обращениями российской Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров к руководству музея с настоятельной просьбой упорядочить работу экскурсионных групп в залах и не только, причем "их профессиональная компетенция вызывает большие вопросы, но и отношение к сохранности музейных экспонатов".

В пресс-службе уточнили, что правила проведения экскурсий и занятий в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, на самых посещаемых выставках и на экспозиции в Новой Третьяковке, где меньше поток посетителей, различны. Эти правила подробно изложены на сайте музея в разделе "Посетителям / Преподавателям".

Так, на экспозиции "Искусство ХХ века" в Новой Третьяковке любые занятия бесплатны. Но оформлять их все же необходимо для того, чтобы организовать потоки посетителей и предотвратить помехи в работе групп.