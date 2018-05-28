Третьяковская галерея потребует убрать алкоголь из ресторана при музее

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ресторан при Третьяковской галерее действительно продавал алкоголь, но в музее будут настаивать, чтобы эта практика прекратилась, заявила директор Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) Зельфира Трегулова.

"На территории Третьяковской галереи нет ни одного кафе или ресторана в собственности музея - это все арендаторы. (...) В ресторане "Братья Третьяковы" есть алкогольные напитки, маленькие шкалики алкоголя были в кафе (при музее - ИФ). Сейчас будем разговаривать, чтобы это оттуда убиралось. Ресторан - отдельное здание, будет сложно убедить владельцев отказаться. Но лицензии у заведений, безусловно, есть", - сказала Трегулова в понедельник журналистам.

26 мая полиция задержала мужчину, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее - он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно.

Впоследствии мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки. "Приехал посмотреть на нее (картину - ИФ), в восемь вечера зашел в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чего-то", - сказал задержанный в ходе допроса, видео которого опубликовало МВД РФ.

Картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", также известной как "Иван Грозный убивает своего сына", в Третьяковской галерее нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея в субботу. Ущерб, нанесенный "Третьяковке", оценивается более чем в 500 тыс. рублей.