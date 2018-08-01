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Культура

Минкультуры РФ пообещало, что закон о кинематографии не коснется небольших фестивалей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Поправки в закон о поддержке кинематографии не создадут проблем для ретроспективных показов, а также кинофестивалей, которые могут не создавать жюри и не проводить конкурс, если не собираются получать статус международных, заявляют в Минкультуры РФ.

"Поправки не создают проблем и для ретроспективных кинофестивалей, в рамках которых демонстрируются фильмы прошлых лет и, как правило, уже имеющие прокатные удостоверения", - говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.

Работа над поправками, отметили в Минкультуры, выявила наличие в стране "параллельного проката" фильмов, который существует наряду с легальным прокатом, в том числе с получением прокатных удостоверений. "Это явление носит массовый характер, что подтверждается комментариями представителей киносообщества, критикующих поправки в закон", - говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, "пользуясь имеющимся изъятием, а также отсутствием в действующей редакции закона понятия "кинофестиваль" и требований к нему, в стране существует несколько десятков мероприятий, которые именуют себя международными кинофестивалями и на которых показываются фильмы без прокатных удостоверений". "Некоторые из них длятся по полгода и более. Известны случаи, когда кинофестиваль представляет собой показ некой совокупности фильмов, который перемещается по стране из одного населенного пункта в другой. При этом плата за вход зачастую взимается", - отметили в Минкультуры.

"По сути, вышеуказанная деятельность является публичной демонстрацией фильмов и должна осуществляться с получением прокатных удостоверений как по действующему закону, так и в соответствии с поправками к нему", - резюмировали в ведомстве.

В министерстве подчеркивают, что "получить прокатное удостоверение несложно: необходимо заплатить госпошлину 3,5 тысячи рублей, подать заявление в Минкультуры России и предоставить диск с фильмом. Прокатное удостоверение выдается в течение десяти рабочих дней (на практике - три-пять дней)". Кроме того, копию отечественного фильма, снятого на территории России или за рубежом, а также фильма совместного производства (с участием России) в целях сохранения культурного наследия Российской Федерации необходимо передать для постоянного хранения в Госфильмофонд, добавили в министерстве.

Вместе с тем, добавили там, впервые на законодательном уровне вводится понятие "кинофестиваль" - мероприятие по показу специально отобранных фильмов, проводящееся в соответствии с регламентом, утверждаемым организатором кинофестиваля. "При этом кинофестиваль может иметь жюри и конкурсные программы, а может не иметь", - подчеркивают в Минкультуры.

Согласно поправкам, напомнили там, освобождаться от получения прокатных удостоверений будет международный кинофестиваль: имеющий конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов, общая продолжительность которого составляет не более десяти дней; на котором показ каждого фильма осуществляется не более двух раз; включенный в перечень международных кинофестивалей, ежегодно утверждаемый Минкультуры России.

Критерии отнесения кинофестивалей к международным и порядок формирования перечня международных кинофестивалей будут утверждены правительством РФ, ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Например, в качестве критериев планируется установить: наличие в программе кинофестиваля, наряду с национальными фильмами, фильмов зарубежного производства либо фильмов совместного кинопроизводства; наличие в составе жюри кинофестиваля, наряду с российскими кинематографистами, зарубежных кинематографистов.

"Таким образом, необходимо отметить, что поправки в закон о поддержке кинематографии никоим образом не ущемляют участников кинорынка, а напротив - создают равные условия для показа зарубежных и национальных фильмов, исключают возможность осуществления "параллельного проката" и устраняют имеющиеся в законодательстве неоднозначные формулировки", - подытожили в Минкультуры.

Закон о кинематографии

Госдума 26 июля проголосовала в третьем, окончательном чтении за внесение поправок в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ". Правительство РФ, инициировав внесение изменений в действующее законодательство, аргументировало это тем, что "организаторы кинофестивалей, проводимых на территории России, подпадают под штрафные санкции, поскольку прокатные удостоверения на таких мероприятиях могут отсутствовать у фильмов не только зарубежного, но и у большинства фильмов отечественного производства".

Законом вводится понятие кинофестиваля как "культурно-просветительного мероприятия, которое проводится в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами данного мероприятия, представляет собой показ специально отобранных фильмов и может иметь конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов". За Минкультуры России закрепляется полномочие по ежегодному утверждению перечня проводимых на территории РФ международных кинофестивалей.

Закон устанавливает, что прокатное удостоверение не будет требоваться при показе любого фильма по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению. Вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Совет Федерации на заключительном заседании весенней сессии 28 июля одобрил принятие данного закона.

Между тем, организаторы независимых кинофестивалей, в рамках которых не проводится никакого конкурса, заявляют, что после принятия закона их работа будет под угрозой, так как по формальным критериям они могут не попасть в утверждаемый Минкультуры список фестивалей, следовательно, им будет запрещено показывать картины без прокатного удостоверения. В частности, об этом заявляют организаторы Beat Film Festival, Beat Weekend, а также проект Иноекино, занимающийся ретроспективами классиков мирового кинематографа.

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Теги: Минкультуры РФ

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