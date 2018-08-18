В Центральном доме литераторов пройдет прощание с Эдуардом Успенским

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Прощание с писателем Эдуардом Успенским состоится в субботу в Центральном доме литераторов (ЦДЛ), он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

"Прощание с Эдуардом Успенским состоится 18 августа в 11:00 мск в ЦДЛ. Похоронят писателя на Троекуровском кладбище", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦДЛ в среду.

Успенский скончался в Москве на 81-м году жизни во вторник.

Успенский - советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Он родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске, получил образование в Московском авиационном институте (МАИ) и, став инженером, зарабатывал на жизнь тем, что писал и делал сценарии мультфильмов.

Успенский придумал таких популярных персонажей, как Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки. Написал сценарии почти к 60 мультипликационных фильмам.