Культура

Прощание с Эдуардом Успенским пройдет 18 августа

Детский писатель скончался во вторник в возрасте 80 лет

Прощание с Эдуардом Успенским пройдет 18 августа
Эдуард Успенский
Фото: Дмитрий Карелин, Интерпресс/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Прощание с писателем Эдуардом Успенским состоится в субботу в Центральном доме литераторов (ЦДЛ).

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"Прощание с Эдуардом Успенским состоится 18 августа в 11:00 в ЦДЛ. Похоронят писателя на Троекуровском кладбище", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦДЛ в среду.

Успенский скончался в Москве на 81-м году жизни во вторник.

Эдуард Успенский - советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Он родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске, получил образование в Московском авиационном институте (МАИ) и, став инженером, зарабатывал на жизнь тем, что писал и создавал сценарии мультфильмов.

Успенский придумал таких популярных персонажей, как Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки. Всего он написал сценарии почти к 60 мультипликационных фильмам.

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Теги: Эдуард Успенский

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