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Культура

"Безумно богатые азиаты" стали самой успешной комедией в прокате США за три года

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Комедия "Безумно богатые азиаты" от Warner Bros возглавила кинопрокат в США и Канаде на прошлых выходных, по данным сайта BoxOfficeMojo, он заработал $25,2 млн.

Фильм, в котором все главные роли сыграли актеры-азиаты, продемонстрировал лучший дебютный уик-энд для романтической комедии за три года.

Картина получила высокий рейтинг на авторитетном сайте Rotten Tomatoes (92%) и положительные отзывы многих знаменитостей. Отмечается, что американцы азиатского происхождения составили 38% аудитории фильма, хотя обычно их средняя доля составляет 6%.

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Лидер предыдущей недели, фильм "Мэг: Монстр из глубины" с Джейсоном Стэтхемом, опустился на второе место с $21,2 млн. Всего кино про гигантскую доисторическую акулу заработало $83,7 млн в США и $315 млн в мире в целом при бюджете в $130 млн.

Также на прошлой неделе состоялся американский дебют картины "Клуб миллиардеров" с Кевином Спейси, ранее обвиненным в сексуальных домогательствах к актерам-мужчинам.

Фильм был резко негативно принят публикой, при этом многие призывали отказаться от его проката из-за скандала. Тем не менее продюсеры решили его выпустить на экранах, и в итоге он заработал в день дебюта в американском прокате лишь $126. При средней цене на билет в $9,27 можно предположить, что его посмотрели в кино примерно 13 человек. В мире сборы картины составили $1,48 млн, из них на Россию приходится $793 тыс. В РФ картину посмотрели 170 тыс. человек.

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Теги: США, кино

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