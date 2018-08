Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - На этой неделе в российский кинопрокат выходят восемь фильмов, в том числе продолжение романтической комедии Mamma Mia! 2 и хоррор "Слендермен". "СКАН-Интерфакс" проанализировал, какие премьеры чаще всего упоминались в СМИ.

Первое место с 253 упоминаниями за июль текущего года занял мюзикл Mamma Mia! 2 режиссера Ола Паркера, озвученный песнями группы ABBA, среди которых Super Trouper, Dancing Queen и другие. Фильм состоит из двух временных линий – приквела и сиквела. Согласно сюжету, героиня Софи (Аманда Сейфрид) ждет ребенка, готовится открыть семейный трактир и с тоской вспоминает о своей матери Доне (Мерил Стрип), умершей год назад. Названные отцы Софи (Пирс Броснан, Колин Ферт и Стеллан Скарсгорд) рассказывают дочери о том, какой была Донна в молодые годы. Певица Шер предстает в эффектном образе бабушки Софи.

Вторую строчку рейтинга занял хоррор "Слендермен" (117 упоминаний) режиссера Сильвена Уайта, рассказывающий о чудовище с худощавой фигурой и руками-щупальцами, которое похищает детей и подростков. Стоит отметить, что образ Слендермена появился на просторах интернета еще в 2009 году, когда участники форума Something Awful пытались отредактировать фото так, чтобы на них появилось нечто паранормальное.

На третьей строчки с 90 упоминаниями находится фантастический фильм "Аксель" режиссера Оливера Дейли, главным героем которого является юный мотоциклист Майлз. Мальчик случайной находит собаку-робота по имени Аксель, которая становится его лучшим другом, однако робот оказывается военной разработкой, от которой создатели отказаться не готовы.

Четвертую строчку с 76 упоминаниями занимает боевик "Опасное задание" Йеспера Гансландта с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли. Герою Шону Хаггерти соглашается на авантюру во имя спасения жизни жены, которая тяжело больна. Ему предстоит доставить кокаин для наркокартеля. Усложняет ситуацию то, что Шон одновременно сотрудничает с управлением по борьбе с наркотиками.

На пятом месте документальный фильм о Лондоне 1960-х My Generation Дэвида Бэтти, основанный на воспоминаниях очевидца описываемых событий актера Майкла Кейна. Режиссер сконцентрирован на вопросе о том, какие факторы повлияли на развитие субкультурной революции 60-х годов. Зрителей ждут диалоги Кейна с рок-звездами Полом Маккартни, Миком Джаггером, Роджером Долтри, Марианной Фейтфулл, супермоделью Твигги, а также хиты The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, The Who.

Шестое место рейтинга с 9 упоминаниями заняла российская драма "Потерянное отражение: Исповедь содержанки" режиссера Елены Жигаевой, в которой рассказывается история молодой провинциалки, приехавшей покорять Москву.

Менее 10 упоминаний у фильма ужасов "Горные огни" о злом духе Курюме, который вселяется в героев фильма и заставляет совершать преступления. Завершает рейтинг "МУЛЬТ в кино. Выпуск №79. Как в сказке!", Согласно сюжету картины, город Мышкин принимает бал-карнавал, а герои Лео и Тиг ищут солнечный камень.