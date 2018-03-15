На Украине россияне смогут проголосовать 18 марта в Киеве, Харькове, Одессе и во Львове

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - На территории Украины откроются четыре участка для голосования во время проведения выборов президента РФ в ближайшее воскресенье, сообщает посольство России в Киеве.

"Голосование будет проходить 18 марта 2018 года с 8:00 до 20:00 часов по местному времени на избирательных участках в посольстве и генеральных консульствах России на Украине", - говорится в сообщении посольства.

Участки будут открыты на территории посольства РФ в Киеве, в помещениях генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове.

"Включение граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом, в список избирателей будет производиться при явке в помещение участковой избирательной комиссии на основании паспорта или заменяющего его документа. Лица, желающие принять участие в выборах, включаются участковой избирательной комиссией в список избирателей на основании устного обращения в день голосования", - отметили в посольстве.