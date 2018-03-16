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ЦИК РФ напомнил Киеву об обязательствах по обеспечению проведения выборов в посольствах

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о недопуске в российские дипучреждения российских граждан для голосования на выборах президента РФ нарушает международные и двусторонние обязательства Украины, сообщил "Интерфаксу" член ЦИК РФ Василий Лихачев в пятницу.

"Заявление Авакова о том, что он ограничит доступ гражданам РФ, которые обладают активным избирательным правом, противоречит сразу двум международным конвенциям и двустороннему российско-украинскому соглашению", - сказал Лихачев.

В миреАваков пообещал не дать находящимся на Украине россиянам проголосовать 18 мартаАваков пообещал не дать находящимся на Украине россиянам проголосовать 18 мартаЧитать подробнее

Он уточнил, что, в частности, это нарушение Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и иммунитетах, Венскую конвенцию о консульских сношениях и иммунитетах, а также двустороннее российско-украинское Соглашение по консульским вопросам.

"Российские загранучреждения обязаны обеспечить права и свободы российских граждан на территории Украины", - уточнил Лихачев.

Он добавил, что посольство РФ в Киеве обратилось в силовые структуры Украины с просьбой создать все необходимые условия для голосования российских граждан на президентских выборах на территории Украины.

В субботу 17 марта ЦИК РФ проведет на эту тему консультации с МИД России.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал в фейсбуке, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться в воскресенье, 18 марта, на территорию российских дипломатических учреждений на Украине для участия в выборах президента РФ.

Он объяснил это тем, что, по его мнению, Москва ведет "гибридной войну, аннексировала Крым и оккупировала Донбасс".

"МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо!" - пишет Аваков.

Теги: ЦИК, Украина, Арсен Аваков, выборы-2018
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