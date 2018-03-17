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Более 30 тыс. россиян за границей досрочно проголосовали на выборах президента

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Более 30 тыс. россиян проголосовали досрочно на президентских выборах за рубежом, заявил в субботу председатель территориальной избирательной комиссии по организации голосования за пределами РФ Василий Волков.

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"Уже на сегодняшнее утро проголосовало более 30 тыс. избирателей досрочно. Как мы понимаем, основная масса наших избирателей, россиян, которые проживают за пределами территории Российской Федерации или приехали туда в отпуск, или по служебным каким-то делам, или на учебу - они будут голосовать завтра", - сказал он журналистам.

По его словам, "чувствуется хороший настрой у наших граждан, которые в это время (во время выборов - ИФ) будут находится за пределами территории Российской Федерации". "Мы думаем, что явка будет хорошей", - подчеркнул Волков.

Глава "зарубежного" ТИК добавил, что в настоящее время за рубежом россияне проголосовали на 16 участках, где "все прошло штатно". "Особых замечаний, которые могли бы повлиять на результаты голосования и в целом на результате выборов на том или ином участке, мы не получили. Надеемся, что завтра будет так же", - отметил он.

Всего, уточнил Волков, для россиян за границей работают 401 избирательный участок в 145 странах мира.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

Их первые выборы

8 фотографий
Ксения Собчак: 2018Павел Грудинин: 2018Борис Титов: 2018Максим Сурайкин: 2018Сергей Бабурин: 2018Владимир Жириновский: 1996 (1991)
Ксения Собчак: 2018
Теги: Россия, ТИК, Василий Волков
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