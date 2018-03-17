Более 30 тыс. россиян за границей досрочно проголосовали на выборах президента

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Более 30 тыс. россиян проголосовали досрочно на президентских выборах за рубежом, заявил в субботу председатель территориальной избирательной комиссии по организации голосования за пределами РФ Василий Волков.

"Уже на сегодняшнее утро проголосовало более 30 тыс. избирателей досрочно. Как мы понимаем, основная масса наших избирателей, россиян, которые проживают за пределами территории Российской Федерации или приехали туда в отпуск, или по служебным каким-то делам, или на учебу - они будут голосовать завтра", - сказал он журналистам.

По его словам, "чувствуется хороший настрой у наших граждан, которые в это время (во время выборов - ИФ) будут находится за пределами территории Российской Федерации". "Мы думаем, что явка будет хорошей", - подчеркнул Волков.

Глава "зарубежного" ТИК добавил, что в настоящее время за рубежом россияне проголосовали на 16 участках, где "все прошло штатно". "Особых замечаний, которые могли бы повлиять на результаты голосования и в целом на результате выборов на том или ином участке, мы не получили. Надеемся, что завтра будет так же", - отметил он.

Всего, уточнил Волков, для россиян за границей работают 401 избирательный участок в 145 странах мира.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.