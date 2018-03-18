В Грузии нельзя будет проголосовать на выборах президента России

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - На территории Грузии не будут открыты избирательные участки на выборах президента России, сообщили "Интерфаксу" в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.

"В связи с отсутствием дипломатических отношений и позицией грузинских властей выборы президента России на территории Грузии проводиться не будут. Находящиеся в Грузии на время проведения выборов российские граждане по личному усмотрению могут пересечь границу и проголосовать в соседних странах - Армении или Азербайджане", - сказал собеседник агентства.

Выборы президента РФ пройдут в воскресенье; первые избирательные участки открылись в 23:00 по Москве на Чукотке и Камчатке.