Российские полярники проголосовали на выборах президента в Антарктиде

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Председатель одного из избирательных участков в Антарктиде Игорь Идрисов сообщил, что, несмотря на метель, сильный ветер и шторм, всё хорошо, и все полярники проголосовали на выборах президента России.

"У нас сейчас метель, снег, сильный ветер, на море шторм. Но, тем не менее, настроение хорошее, все живы-здоровы, все проголосовали. Все у нас хорошо", - сказал Идрисов по телефонной связи с ЦИК.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова спросила его, как прошло голосование. "Народ разный, проголосовали по-разному. Результаты у нас можно сейчас озвучивать?", - уточнил Идрисов.

"Ни в коем случае!", - хором сказали все члены ЦИК.

На вопрос о том, как реагируют иностранные полярники на выборы президента РФ, он ответил, что "к нашим выборам у них интерес очень высокий". "Здесь вокруг много соседей, различных станций, они взволнованы и это чувствуется, спрашивают, ждут результатов", - пояснил председатель избирательного участка, добавив, что на свои выборы иностранцы их посмотреть не приглашают.