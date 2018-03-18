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Голосование на выборах президента РФ началось еще в трех регионах Дальнего Востока

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Избирательные участки для голосования на выборах президента РФ открылись еще в трех регионах Дальнего Востока - Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области.

В Приморском крае, где в списки избирателей внесены около 1,5 млн человек, образован 1 тыс. 321 стационарный избирательный участок. Также открыт 41 участок в местах временного пребывания избирателей, в том числе в аэропорту, на пограничных переходах, больницах, общежитиях.

Досрочно на выборах президента в Приморье проголосовали более 5,6 тыс. человек, это моряки на судах в море, избиратели из труднодоступных северных районов края.

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В воскресенье избиратели в Приморье могут поучаствовать в фотоконкурсах, где разыгрывается бытовая техника и планшеты и смартфоны.

В Хабаровском крае, где зарегистрировано более 1 млн избирателей, открылись 800 участков для голосования, в том числе - в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

В регионе досрочно проголосовали около 4 тыс. человек. В воскресенье на большинстве участков в крае пройдут конкурсы и акции. В частности, организуется "Народный стол", где избиратели смогут купить продукты местных производителей со скидкой до 50%. Например, если в магазине в Охотском районе на севере Хабаровского края упаковка кефира стоит от 160 до 215 рублей, то в день выборов на месте голосования ее можно будет приобрести за 40 рублей. Килограмм огурцов вместо 500 рублей будет стоить не более 140.

Поклонники сериала "Молодежка" смогут встретить своих кумиров на одном из избирательных участков Хабаровска. Популярные актеры приехали накануне, чтобы проголосовать в краевом центре.

В Еврейской автономной области, количество избирателей в которой составляет порядка 130 тыс. человек, открылись 184 избирательных участка, вблизи которых будут организованы концерты местных творческих коллективов. В регионе досрочно проголосовали около 50 человек.

Теги: Дальний Восток
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