Возле посольства России в Киеве усилены меры безопасности

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Здание посольства Украины в Киеве в воскресенье, в день выборов президента РФ, усиленно охраняют сотрудники правоохранительных органов. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", в настоящее время обстановка спокойная.

Полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными ограждениями.

16 марта было обнародовано заявление МВД Украины, в котором сообщалось, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут.